ПРЯМО СЕЙЧАС: "Йокерит" ведет 3:1 в первом матче с "Северсталью" (ГАЛЕРЕЯ)

В 18.30 по таллиннскому времени начался матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором принимают участие финский "Йокерит" и российская "Северсталь", представляющая город Череповец.
На 13-й минуте счет открыл финн Савинайнен, причем - в меньшинстве. В начале второго периода Лехтонен в большинстве удвоил преимущество "шутов" - счет стал 2:0 в пользу финской команды.
На 31-й минуте игрок "Северстали" Якимов отыграл одну шайбу, но через 6 минут Норман вернул разницу в две шайбы - пока 3:1 в пользу финской команды.
"Йокерит" не проигрывает с ноября и является одним из лидеров чемпионата КХЛ (4-е место в Западной конференции, 61 очко, отставание в 6 очков от лидера - ЦСКА). "Северсталь" пока находится вне зоны плей-офф (10-е место, 41 набранное очко).
Организатором двух матчей КХЛ в Таллинне - второй пройдет в субботу, 11 января, является Delfi. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
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