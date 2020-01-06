Призер Олимпиады Яри Курри: Мы играем в Таллинне, потому что это нравится нашим болельщикам

- Вокруг "Йокерита" всегда было много споров относительно его собственников. Теперь ситуация стала проще?

- О "Йокерите" в Финляндии всегда много говорят. Но мы стараемся сосредоточиться на хоккее, раскрывать потенциал наших игроков, растить молодых звезд. Мы на правильном пути, но всегда можно работать еще лучше.

- Вам удалось заполучить всех игроков, которые были в вашем списке?

- Мы были довольны тем составом, который собрался в тренировочном лагере летом. Уже по ходу сезона к нам пришли Саку Мяэраланен и Давид Скреничка. Мы видим по нашим недавним результатам, что у нас хороший сплав молодости и опыта.

- Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею в мае 2019 года. Что изменилось в финском хоккее, благодаря этому успеху? Стало ли проще найти спосоноров или собирать болельщиков на матчи?

- Я думаю, этот результат доказал, что командной работой можно достичь многого. Это всегда было важной составляющей финского хоккея, но сборная образца 2019 года соответствовала этому принципу еще больше, чем любая из команд-предшественниц. Самые большие звезды турнира играли не в нашей команде, однако золото всё равно завоевали мы. Я думаю, сейчас интерес к хоккею выше, чем был несколько лет назад. Но нам все еще нужно много работать, чтобы увеличивать число болельщиков и привлекать новых спонсоров.