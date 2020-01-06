06.01.2020, 13:43

Призер Олимпиады Яри Курри: Мы играем в Таллинне, потому что это нравится нашим болельщикам


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Владелец "Йокерита" Яри Курри
Владелец "Йокерита" Яри КурриFoto: Rauno Volmar

Яри Курри в течение 20 лет играл на высшем уровне, был партнером легендарного Уэйна Грецки в "Эдмонтоне" и "Лос-Анджелесе" и сам превратился в легенду, забрасывая по 60-70 шайб за сезон в НХЛ. В 2019 году Курри купил акции самого известного клуба Финляндии "Йокерита" у бизнесменов "ближнего круга" Владимира Путина братьев Роттенберг и Геннадия Тимченко, а также у своего соотечественника Харри Харкимо, и теперь везет свой любимый клуб в Таллинн в качестве владельца и генерального менеджера. Матчи с "Северсталью" уже 10 и 11 февраля.

- Вокруг "Йокерита" всегда было много споров относительно его собственников. Теперь ситуация стала проще?

- О "Йокерите" в Финляндии всегда много говорят. Но мы стараемся сосредоточиться на хоккее, раскрывать потенциал наших игроков, растить молодых звезд. Мы на правильном пути, но всегда можно работать еще лучше.

- Вам удалось заполучить всех игроков, которые были в вашем списке?

- Мы были довольны тем составом, который собрался в тренировочном лагере летом. Уже по ходу сезона к нам пришли Саку Мяэраланен и Давид Скреничка. Мы видим по нашим недавним результатам, что у нас хороший сплав молодости и опыта.

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- Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею в мае 2019 года. Что изменилось в финском хоккее, благодаря этому успеху? Стало ли проще найти спосоноров или собирать болельщиков на матчи?

- Я думаю, этот результат доказал, что командной работой можно достичь многого. Это всегда было важной составляющей финского хоккея, но сборная образца 2019 года соответствовала этому принципу еще больше, чем любая из команд-предшественниц. Самые большие звезды турнира играли не в нашей команде, однако золото всё равно завоевали мы. Я думаю, сейчас интерес к хоккею выше, чем был несколько лет назад. Но нам все еще нужно много работать, чтобы увеличивать число болельщиков и привлекать новых спонсоров.

- Вы удовлетворены местом "Йокерита" в турнирной таблице и игрой команды в этом сезоне ("Йокерит" занимает 4-е место в Западной конференции и отстает от лидера на 8 очков)?

- Мы стартовали не особенно успешно, но в октябре ситуация начала меняться. У нас лучшая команда в Лиге, если посмотреть результаты 30 последних игр, так что мы идем в правильном направлении. У нас осталось 20 матчей до плей-офф, и нам нужно продолжать прогрессировать.

- Вы уверены, что КХЛ помогает развивать финский хоккей?

- Абсолютно. В течение всего времени, что "Йокерит" играет в КХЛ, у нас всегда были 3-4 игрока в составе национальной команды на чемпионате мира. Благодаря игре в КХЛ, мы открываем возможность для лучших игроков Европы выступать во второй по силе лиге мира.

- Почему игры проходят именно в Таллинне?

- У нас был отличный опыт игр в Таллинне в предыдущем сезоне, мы получили позитивные отзывы от наших болельщиков. Вот поэтому мы и захотели вернуться. В этот раз мы играем в пятницу и субботу, что на мой взгляд, удачнее. Так что ждем игр с нетерпением.

10 и 11 января жители Таллинна смогут увидеть настоящих звезд хоккея в поединке "Йокерита" и "Северстали" на льду дворца спорта "Тондираба". Билеты на матчи можно купить ЗДЕСЬ.

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