Призер Олимпиады Яри Курри: Мы играем в Таллинне, потому что это нравится нашим болельщикам
Яри Курри в течение 20 лет играл на высшем уровне, был партнером легендарного Уэйна Грецки в "Эдмонтоне" и "Лос-Анджелесе" и сам превратился в легенду, забрасывая по 60-70 шайб за сезон в НХЛ. В 2019 году Курри купил акции самого известного клуба Финляндии "Йокерита" у бизнесменов "ближнего круга" Владимира Путина братьев Роттенберг и Геннадия Тимченко, а также у своего соотечественника Харри Харкимо, и теперь везет свой любимый клуб в Таллинн в качестве владельца и генерального менеджера. Матчи с "Северсталью" уже 10 и 11 февраля.
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