Песнь льда и пламени. Почему матчи "Йокерита" и "Северстали" в Таллинне получились такими крутыми

” Кажется, некоторые дети так и не пошли смотреть матч, а пытались все два часа в холле дворца забить друг другу в ворота игрушечную шайбу.

То же самое мы наблюдали и в ”Тондираба”. Тут тебе и майки, и маскоты, и игры, и, конечно, кафе и бары, для тех, кто любит погорячее. В общем, на хоккей можно было уже и не ходить, он был, конечно, главным блюдом этого пиршества, но что делать, если вам так понравился гарнир? Кажется, некоторые дети так и не пошли смотреть матч, а пытались все два часа в холле дворца забить друг другу в ворота игрушечную шайбу.

Хоккей, впрочем, был подстать ”околохоккею”. В первом матче ”Йокерит”, давно не знавший поражений, разгромил номинального аутсайдера. Во второй игре уже ”Северсталь” обрушила на ворота Анти Ниеми и сменившего его Яниса Калниньша град атак и забила 5 шайб. Особенно хорош был последний гол, когда Игорь Гераскин отдал передачу из-за спины и вывел Егора Яковлева один на один с голкипером. То, что происходило это как раз перед гостевой трибуной, только добавило эпизоду эмоций. А болельщики ”Северстали” отправились в обратную дорогу в прекрасном настроении — до субботы их команда не выигрывала 9 матчей подряд.

В общем, если через год ”Йокерит” приедет еще, я с удовольствием пойду. Правда, один нюанс мы, как организаторы постараемся исправить. При том, что одна из команд представляла Россию, под сводами дворца висели не только эстонский и финский, но и российский государственный флаг, а на трибунах целый сектор занимали болельщики в желто-черных свитерах, объявления звучали по-фински, по-эстонски и по-английски. Разумеется, нельзя произносить все объявления на четырех языках, ведь пока четырежды скажешь ”до конца матча осталась одна минута”, эта минута уже закончится, но на матче было много игр с болельщиками, под сводами арены на табло включалась ”кисс-камера”, однако и тут обошлись без русского. В Риге, например, если соперник рижского ”Динамо” представляет Россию, сообщения дублируются на русском. На матчах ”Йокерита” этого не было. Но мы постараемся сделать всё, чтобы было.