Микко Лехтонен признан лучшим защитником декабря в КХЛ. В январе он приедет в Таллинн

Финн не завершил ни одного матча месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе ”+10”, в среднем проводил на льду 23 минуты 37 секунд, что является наилучшим показателем среди защитников. Игрок признается лучшим в своем амплуа второй месяц подряд, сообщает Sports.ru.

В декабре Лехтонен одержал вместе с командой 7 побед в 9 матчах и набрал в них 10 (3+7) очков.

10 и 11 января жители Таллинна смогут увидеть защитника "Йокерита" и сборной Финляндии вживую. В эти дни "Йокерит" сыграет с череповецкой "Северсталью" на льду дворца спорта "Тондираба". Билеты на матчи можно купить ЗДЕСЬ.