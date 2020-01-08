КОНКУРС | Расскажи историю про хоккей и выиграй VIP-билеты на матч "Йокерита" и "Северстали"!
10 и 11 января на льду "Тондираба" сойдутся две великолепные команды КХЛ - "Йокерит" и "Северсталь". И у вас есть возможность посетить эти матчи бесплатно.
10 и 11 января на льду "Тондираба" сойдутся две великолепные команды КХЛ - "Йокерит" и "Северсталь". И у вас есть возможность посетить эти матчи бесплатно.
Но для победы придется постараться!
Напишите свою историю - максимум на 1500 знаков с пробелами - о хоккее. Это может быть просмотр запоминающегося матча, игра с друзьями во дворе, покупка клюшки в магазине - в общем, что угодно. Главное, чтобы ваш текст заряжал всех нас любовью к хоккею. Присылайте свои статьи на адрес rus@delfi.ee с обязательной пометкой "Хоккей. Конкурс" в теме письма. Если приложите к статье фото, это обязательно зачтется в плюс.
Важно: обязательно опубликуйте данную новость в своих соцсетях, пусть ваши друзья знают, что вы участвуете в конкурсе!
Лучшие статьи мы не только опубликуем, но и наградим их авторов билетами на хоккей, а победитель конкурса получит главный приз - VIP-пакет!
VIP-пакет содержит (стоимость 320 €):
• 2 билета на матч
• места в VIP-зоне
• бесплатный шведский стол, кофе и чай.
В общем, приз стоит того, чтобы как следует постараться.
10 и 11 января жители Таллинна смогут увидеть матчи "Северстали" и "Йокерита" на льду дворца спорта "Тондираба". Билеты на матчи можно купить ЗДЕСЬ.
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