КОНКУРС | Расскажи историю про хоккей и выиграй VIP-билеты на матч "Йокерита" и "Северстали"!

Но для победы придется постараться!

Напишите свою историю - максимум на 1500 знаков с пробелами - о хоккее. Это может быть просмотр запоминающегося матча, игра с друзьями во дворе, покупка клюшки в магазине - в общем, что угодно. Главное, чтобы ваш текст заряжал всех нас любовью к хоккею. Присылайте свои статьи на адрес rus@delfi.ee с обязательной пометкой "Хоккей. Конкурс" в теме письма. Если приложите к статье фото, это обязательно зачтется в плюс.

Важно: обязательно опубликуйте данную новость в своих соцсетях, пусть ваши друзья знают, что вы участвуете в конкурсе!

Лучшие статьи мы не только опубликуем, но и наградим их авторов билетами на хоккей, а победитель конкурса получит главный приз - VIP-пакет!

VIP-пакет содержит (стоимость 320 €):

• 2 билета на матч

• места в VIP-зоне

• бесплатный шведский стол, кофе и чай.

В общем, приз стоит того, чтобы как следует постараться.

10 и 11 января жители Таллинна смогут увидеть матчи "Северстали" и "Йокерита" на льду дворца спорта "Тондираба". Билеты на матчи можно купить ЗДЕСЬ.