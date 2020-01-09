Кому из читатетей RusDelfi достанутся билеты на хоккей за 320 евро — решать вам!

Занимался в молодости хоккеем в горхолле СДЮШОР75 Таллинн. Как то у нас была игра на выезде Рига Динамо. Вот приехали на сбор в холл, собирать баулы с формой. А пятерка у нас была веселая и дружная. Ну вот собираемся с эмоциями , весело всегда на выезд собирались. Вроде погрузились на душе такое веселое спокойствие и поехали! Приехали как всегда вовремя пока заселились в гостиницу пришли в себя и на стадион на игру. Вот раздевалка начало подготовки к игре в Риге я начинаю открывать баул, ребята одевают амуницию. почти все готовы на выход и тут я не могу найти коньки. Думаю ну все я наигрался. Все на выход, а я стою и на тренера смотрю. Он мне ты чего? Я ему я коньки забыл! КРАСАВЧИК оценил меня тренер Андрей Геннадиевич. Ну я ему ну ладно я переодеваюсь назад в одежду да пойду смотреть. Не тут та было тренер сказал на лед. Как я в кроссовках играть то буду. Ну вот и я стану звездой выходя на стадион подумал я. Благо посидел я на скамейки пол-периода и смотрю мне тренер коньки несет ух и не по себе было мне.

Так что внимательнее ребята собирайтесь на игры! Любите хоккей играйте ходите и пусть вам повезет в игре!

Валерий

Сын Валерия





В 2018 году мы были в Санкт-Петербурге вместе с семьёй. Гуляя по Невскому,мой сын (3 года) увидел своего кумира Александра Овечкина. Он (сын) позвал меня и сказал что за столиком в кафе сидит Овечкин. На мой вопрос это точно он или нет сын ответил что точно ,потому что только у легендарных хоккеистов нету переднего зуба. Мы подошли к нему и взяли автограф и получили проходной билет на юношеский матч по хоккею,который был в этот же день в Санкт-Петербурге. Посетив хоккей,мой сын ещё больше полюбил этот вид спорта. И с нетерпением ждёт того момента,когда сможет посещать тренировки. Теперь и я люблю хоккей и рад что у нас есть общая спортивная страсть с моим сыном. Ведь в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей!!!

Игорь

В далёком детстве, мне было лет 5 у нас возле дома был пруд,на котором мы детьми, когда зимой появлялся лёд играли в хоккей, скорей имитировали игры т.к коньков у многих небыло, и клюшка была роскошью,то мастерили сами,или родители,так же снег убирали, и ворота мастерили из старых досок с помойки. Ухх какие были хоккейные сражения на этом пруду, которые для многих заканчивались различными травмами т.к конечно никакой защиты у нас не было (хотя тулупчкики, и одетые несколько пар штанов делали своё дело), но ничего даже после травм ребята продолжали играть, никто не хотел казаться трусом, т.к на берегу находились болельщицы -девчонки с нашего двора, и ребята с соседних дворов.