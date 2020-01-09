Кому из читатетей RusDelfi достанутся билеты на хоккей за 320 евро — решать вам!

Мы объявили конкурс для наших болельщиков, посвященную матчам "Йокерит" - "Северсталь" в Таллинне. По условиям конкурса нужно было прислать нам историю о том, как на вас повлиял хоккей. Мы обещали опубликовать лучшие истории - и с удовольствием выполняем обещание.
Из всех присланных нам историй мы выбрали пять. Все пять финалистов получат билеты, однако VIP-пакет стоимостью 320 евро, со шведским столом, напитками и другими прелестями жизни достанется только одному победителю. И этого победителя определите вы сами. Голосуйте за автора понравившейся вам истории (для голосования проскрольте страницу до конца статьи).
Голосовать можно до 7 часов утра 10 января.
ВНИМАНИЕ: в историях мы оставили орфографию и пунктуацию наших читателей!
Юрий
Эта история началась в Новогоднюю ночь в Нарва-Йыэсуу, когда я решил поехать на МЧМ по хоккею 2016 г. Турнир проходил в Хельсинки, и мне захотелось посмотреть игру 1/4 финала между Россией и Данией. Игра была 2 января 2016 г в 13.00. Я был на 100% уверен, что без проблем попаду на этот матч, так как игра для сборной России ”проходная” и аншлага среди болельщиков не намечается. Мои родственники, с кем отмечал НГ всячески меня отговаривали и утверждали, что на я игру не попаду, уже поздно, билеты на паром и на хоккей уже раскуплены, праздники!
Дело дошло до спора на ящик шампанского, что я попаду на этот матч. Но я решил, что поеду и поехал. Для того, чтобы успеть на игру, мне пришлось выехать из дома в пять утра 2 января, так как отмечал Новый год в Нарва-Йыэсуу. Приехал в Хельсинки, добрался до стадиона, чтобы купить билеты, но на кассе сказали, что билетов уже нет, все билеты были раскуплены в канун Нового Года. Я расстроился, что на хоккей не попал, еще и проиграл спор на ящик шампанского. Время до игры еще было и я решил купить билеты с рук. Билет на игру в кассе стоил 20 евро, а с рук 100 или 150 евро, так как билет был сразу на две игры (Россия-Дания, Финляндия-Канада). Цены просто космос!
Так я ходил около двух часов. И тут я случайно подошёл к мужчине, спрашивая про лишний билет, и он предложил мне подойти с ним к кассе. Там он взял пачку билетов, дал мне один и сказал:"Это Вам, болейте за сборную России". Я не поверил своим глазам и спросил:"А кто вы, скаут, хоккейный агент?" Он оказался папой Кирилла Капризова, который играл в этот день за сборную России. Кирилл Капризов теперь уже чемпион КХЛ в составе ЦСКА, чемпион Олимпиады в Пхенчхане, бронзовый призер взрослого чемпионата мира по хоккею и будущий игрок НХЛ. Это был VIP билет на обе игры, а после игры у меня была возможность попасть в помещения, где находятся игроки и пресс атташе сборной России. Вот таким сюрпризом закончилась моя поездка. Я был счастлив. Такого подарка Судьбы я никак не ожидал.
Ангелина
Живя рядом с ледовым холлом, я отвела свою дочь на фигурное катание. Но Арина попросилась в хоккей. Ее взяли в команду Викинги, и уже полтора года вся наша семья живет хоккейной жизнью. Одна девочка, среди бравых пацанов, 7 голов на играх. Болеем, переживаем и получаем бурю эмоций от хоккея! Папа даже пошёл в любительскую команду , но ему не догнать дочь!
"Красавчик" (автор не указал имя)
Занимался в молодости хоккеем в горхолле СДЮШОР75 Таллинн. Как то у нас была игра на выезде Рига Динамо. Вот приехали на сбор в холл, собирать баулы с формой. А пятерка у нас была веселая и дружная. Ну вот собираемся с эмоциями , весело всегда на выезд собирались. Вроде погрузились на душе такое веселое спокойствие и поехали! Приехали как всегда вовремя пока заселились в гостиницу пришли в себя и на стадион на игру. Вот раздевалка начало подготовки к игре в Риге я начинаю открывать баул, ребята одевают амуницию. почти все готовы на выход и тут я не могу найти коньки. Думаю ну все я наигрался. Все на выход, а я стою и на тренера смотрю. Он мне ты чего? Я ему я коньки забыл! КРАСАВЧИК оценил меня тренер Андрей Геннадиевич. Ну я ему ну ладно я переодеваюсь назад в одежду да пойду смотреть. Не тут та было тренер сказал на лед. Как я в кроссовках играть то буду. Ну вот и я стану звездой выходя на стадион подумал я. Благо посидел я на скамейки пол-периода и смотрю мне тренер коньки несет ух и не по себе было мне.
Так что внимательнее ребята собирайтесь на игры! Любите хоккей играйте ходите и пусть вам повезет в игре!
Валерий
В 2018 году мы были в Санкт-Петербурге вместе с семьёй. Гуляя по Невскому,мой сын (3 года) увидел своего кумира Александра Овечкина. Он (сын) позвал меня и сказал что за столиком в кафе сидит Овечкин. На мой вопрос это точно он или нет сын ответил что точно ,потому что только у легендарных хоккеистов нету переднего зуба. Мы подошли к нему и взяли автограф и получили проходной билет на юношеский матч по хоккею,который был в этот же день в Санкт-Петербурге. Посетив хоккей,мой сын ещё больше полюбил этот вид спорта. И с нетерпением ждёт того момента,когда сможет посещать тренировки. Теперь и я люблю хоккей и рад что у нас есть общая спортивная страсть с моим сыном. Ведь в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей!!!
Игорь
В далёком детстве, мне было лет 5 у нас возле дома был пруд,на котором мы детьми, когда зимой появлялся лёд играли в хоккей, скорей имитировали игры т.к коньков у многих небыло, и клюшка была роскошью,то мастерили сами,или родители,так же снег убирали, и ворота мастерили из старых досок с помойки. Ухх какие были хоккейные сражения на этом пруду, которые для многих заканчивались различными травмами т.к конечно никакой защиты у нас не было (хотя тулупчкики, и одетые несколько пар штанов делали своё дело), но ничего даже после травм ребята продолжали играть, никто не хотел казаться трусом, т.к на берегу находились болельщицы -девчонки с нашего двора, и ребята с соседних дворов.
И вот в один из таких дней играя в хоккей на пруду, возле противоположного берега, где был ещё тонкий лед, я провалился под лёд, и стал тонуть, т.к плавать я ещё не мог. До сих пор перед глазами, как я опускаюсь на дно, и лунка из которой виден свет уменьшается. На моё счастье мимо пруда проходил мужчина, как потом оказалось спортсмен-хоккеист, который не раздумывая нырнул, и вытащил меня на берег, и на руках отнес меня домой, ребята с кем я был показали где я живу. Я конечно сильно испугался, а родители и подавно, но помню я что мужчина всех с улыбкой успокоил, а мне подарил клюшку, как сейчас помню с надписью "Dinamo", которой мы потом по очереди играли ещё долгое время. В суматохе забыли даже имя спросить спасителя, искали даже через газеты, но увы так и не нашли.
Хоть и не связал я свою жизнь с хоккеем,как вид спорта мне,и моей семье очень нравиться. Всей семьей периодически ходим на игры, и болеем перед телевизором!
Сколько премиальных марок авто купили россияне в минувшем году?
Huawei нарушила запрет на использование Google
Лифт рухнул с девятого этажа и убил семью
Погрязшая в долгах многодетная мать в одночасье стала богатой