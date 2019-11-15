КХЛ В ТАЛЛИННЕ: Соперник "Йокерита проиграл 10 матчей подряд

Российский клуб неудачно проводит нынешний сезон, проиграв последние 10 матчей. "Северсталь" замыкает турнирную таблицу Западной конференции, занимая 12-е место - 22 очка.

"Йокерит" после международной паузы отправился в азиатско-дальневосточное турне. Первый поединок финский клуб выиграл у китайского "Куньлуня" 3:2, а затем в серии буллитов уступил во Владивостоке "Адмиралу" - 2:3. "Йокерит" занимает 7-е место - 30 очков.

Несмотря на три поражения подряд, лидерство в Западной конференции по-прежнему удерживает ЦСКА - 40 очков. Следом идет СКА (36).

Организатором предстоящих матчей "Йокерита" в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ