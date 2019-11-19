КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Северсталь" одержала сенсационную победу над ЦСКА

Героем поединка стал 24-летний нападающий "Северстали" Дмитрий Марковин, забросивший две шайбы.

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, но сохраняет лидерство в Западной конференции. "Северсталь" ушла с последнего места.

10-11 января "Северсталь" дважды сыграет в Таллинне с финским "Йокеритом". Организатором этих матчей в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.