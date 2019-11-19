19.11.2019, 01:35

КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Северсталь" одержала сенсационную победу над ЦСКА


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CSKA vs Severstal
CSKA vs SeverstalFoto: Elena Rusko/facebook.com/cska.hockey

Хоккеисты череповецкой "Северстали" прервали 10-матчевую серию поражений в чемпионате КХЛ, одержав в овертайме неожиданную победу в Москве над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Героем поединка стал 24-летний нападающий "Северстали" Дмитрий Марковин, забросивший две шайбы.

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, но сохраняет лидерство в Западной конференции. "Северсталь" ушла с последнего места.

10-11 января "Северсталь" дважды сыграет в Таллинне с финским "Йокеритом". Организатором этих матчей в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

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