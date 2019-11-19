КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Северсталь" одержала сенсационную победу над ЦСКА

Хоккеисты череповецкой "Северстали" прервали 10-матчевую серию поражений в чемпионате КХЛ, одержав в овертайме неожиданную победу в Москве над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
Героем поединка стал 24-летний нападающий "Северстали" Дмитрий Марковин, забросивший две шайбы.
ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, но сохраняет лидерство в Западной конференции. "Северсталь" ушла с последнего места.
10-11 января "Северсталь" дважды сыграет в Таллинне с финским "Йокеритом". Организатором этих матчей в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Кем оказались отец и мать зверски убитой студентки СПбГУ
Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани
Рассказал правду: доцент признался, почему убил любимую Настю