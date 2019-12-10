КХЛ В ТАЛЛИННЕ: Почти как в "Тондираба": "Йокерит" победил "Спартак"
В поединке регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" победил дома московский "Спартак" - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
В поединке регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" победил дома московский "Спартак" - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
Поединок в Хельсинки очень напоминал прошлогодний матч соперников в ледовом холле "Тондираба". Тогда "Йокерит" вырвал победу в овертайме. Нынче исход поединка также решила одна шайба.
В концовке третьего периода наставник "Спартака" Олег Знарок заменил вратаря на полевого игрока, но спасти матч гости не сумели.
"Йокерит" одержал четвертую победу подряд (из них три на выезде) и поднялся на четвертое место в Западной конференции.
10-11 января "Йокерит" проведет в Таллинне два поединка регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью". Организатором предстоящих матчей в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
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