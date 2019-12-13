13.12.2019, 17:55

КХЛ В ТАЛЛИННЕ: Капитан сборной Финляндии: "В "Тондираба" чувствуем себя как дома"


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Helsinki Jokerite KHLi kodumängude pressilõuna Foto: Henri-Kristian Kirsip

В рамках промоакции предстоящих матчей чемпионата КХЛ с участием финского "Йокерита" в ледовом холле "Тондираба" побывал капитан сборной Финляндии Марко Анттила. Звездный форвард посоревновался с защитником "Викинга" Савелием Новиковым в пробитии буллитов вратарю сборной Эстонии Роману Шумихину, сфотографирповался с юными хоккеистами "Пантер" и выступил на пресс-конференции"

Анттила уверен, что перенос двух домашних матчей матчей "Йокерита" из Хельсинки в Таллинн не повлияет на его партнеров по команде.

Финские фаны рады ездить в Таллинн
"Не думаю, что перенос матчей будет иметь большое значение, поскольку мы привыкли играть повсюду. Перед многочисленными фанами "Йокерита", приехавшими в Таллинн на наши матчи в прошлом году, мы чувствовали себя как дома. Надеюсь так будет и на этот раз", - сказал чемпион мира.

"Благодарны издательской фирме Ekspress Meedia, которая год назад превосходно провела два матча нашей команды. Атмосфера была великолепная. Ледовая арена красивая и компактная. Надеемся и на этот раз показать эстонцам хоккей высокого уровня", - сказал руководитель международных международных проектов "Йокерита" Мийка Хаапала.

"В чемпионате КХЛ у нас много длинных перелетов. Фанам "Йокерита", например, тяжело отправиться в Новосибирск. Предстоящие поединки в Таллинне - другое дело: они очень хорошо подходят нашим болельщикам", - добавил Хаапала.

"Йокерит" доверяет Delfi
Главный редактор Delfi Урмо Соонвальд выразил удовлетворение крепким партнерством с грандом финского хоккея. "Очень приятно, что "Йокерит" второй год подряд доверяет нам проводить поединки второй по силе лиге мирового хоккея. Зрители, которые посетят два матча в "Тондираба", т своими глазами убедятся, что высокие скорости и великолепную технику можно увидеть не только в НХЛ, но и в КХЛ".

10-11 января в рамках трегулярного чемпионата КХЛ финский "Йокерит" дважды сыграет с череповецкой "Северсталью". Организатором предстоящих матчей в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

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