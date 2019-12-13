КХЛ В ТАЛЛИННЕ: Капитан сборной Финляндии: "В "Тондираба" чувствуем себя как дома"

Анттила уверен, что перенос двух домашних матчей матчей "Йокерита" из Хельсинки в Таллинн не повлияет на его партнеров по команде.

Финские фаны рады ездить в Таллинн

"Не думаю, что перенос матчей будет иметь большое значение, поскольку мы привыкли играть повсюду. Перед многочисленными фанами "Йокерита", приехавшими в Таллинн на наши матчи в прошлом году, мы чувствовали себя как дома. Надеюсь так будет и на этот раз", - сказал чемпион мира.

"Благодарны издательской фирме Ekspress Meedia, которая год назад превосходно провела два матча нашей команды. Атмосфера была великолепная. Ледовая арена красивая и компактная. Надеемся и на этот раз показать эстонцам хоккей высокого уровня", - сказал руководитель международных международных проектов "Йокерита" Мийка Хаапала.

"В чемпионате КХЛ у нас много длинных перелетов. Фанам "Йокерита", например, тяжело отправиться в Новосибирск. Предстоящие поединки в Таллинне - другое дело: они очень хорошо подходят нашим болельщикам", - добавил Хаапала.