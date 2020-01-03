КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" сыграет с самым богатым клубом Европы

После новогодних празлников возобновляется регулярный чемпионат КХЛ. В центральном поединке дня Западной конференции финский "Йокерит" принимает" в Хельсинки самый богатый клуб Европы петербургский СКА (начало в 18:30).
Финский клуб занимает четвертое место, СКА находится на второй строчке турнирной таблицы.
10-11 января "Йокерит" проведет в Таллинне два матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью". Перед приездом в эстонскую столицу финский клуб еще сыграет в гостях с рижским "Динамо" и московским "Спартаком".
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