03.01.2020, 14:36

КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" сыграет с самым богатым клубом Европы


EST 3
KHL Jokerit vs SKA
KHL Jokerit vs SKA Foto: Sergei Stepanov, NPA

После новогодних празлников возобновляется регулярный чемпионат КХЛ. В центральном поединке дня Западной конференции финский "Йокерит" принимает" в Хельсинки самый богатый клуб Европы петербургский СКА (начало в 18:30).

Финский клуб занимает четвертое место, СКА находится на второй строчке турнирной таблицы.

10-11 января "Йокерит" проведет в Таллинне два матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью". Перед приездом в эстонскую столицу финский клуб еще сыграет в гостях с рижским "Динамо" и московским "Спартаком".

Читайте также: