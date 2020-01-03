КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" разгромил самый богатый клуб Европы

Армейский клуб - его владельцем является структура "Газпрома" - потерпел самое крупное поражение за время выступлений в КХЛ с 2008 года.

В составе "Йокерита" по две шайбы забросили 33-летний датчанин Петер Регин и 30-летний американец Стив Мозес. Финский клуб закрепился на четвертом месте - 57 очков. Сыгравший на два матча больше СКА (61) находится на второй строчке турнирной таблицы. Лидирует в Западной конференции ЦСКА (63).

10-11 января "Йокерит" проведет в Таллинне два матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью". Перед приездом в эстонскую столицу финский клуб еще сыграет в гостях с рижским "Динамо" и московским "Спартаком".

Переживающая не лучшие времена "Северсталь" проиграла битву аутсайдеров на своей площадке минскому Динамо - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2). Белорусы прервали 12-матчевую серию поражений.