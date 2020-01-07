КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" разбушевался": 13 безответных шайб в двух матчах

В предыдущем поединке финский клуб, напомним, разгромил в Хельсинки петербургский СКА - 6:0.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" проведет 8 января в Москве против "Спартака". Интересно, что для красно-белых это будет второй поединок за два дня. Поэтому "Йокерит" имеет шансы продолжить свою победную серию в российской столице.

10-11 января "Йокерит" будет принимать в Таллинне череповецкую "Северсталь". Организатором предстоящих матчей в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.