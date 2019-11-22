КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" прервал победную серию московского "Динамо"

"Йокерит" прервал победную серию "Динамо" из четырех поединков подряд и закрепился в зоне-плей-офф.
Соперник финского клуба по январским матчам в Таллинне череповецкая "Северсталь" проиграла в Петербурге СКА - 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).
"Йокерит" занимает в Западной конференции 7-е место - 34 очка. Лидируют ЦСКА (43), СКА (40) и "Динамо" (39). "Северсталь" вне зоны плей-офф на 10-м месте - 24 очка.
Организатором предстоящих матчей "Йокерита" в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
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