КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" получил тяжелый удар от финских хоккеистов

Могильщиками "Йокерита" в этом поединке стали финские

легионеры "Сибири", забросившие своим соотечественникам три шайбы. Особенно преуспел Микаэль Руохомаа, оформивший в третьем периоде дубль.

Несмотря на два поражения в домашней серии, "Йокерит" сохраняет место в зоне плей-офф Западной конференции. Финский клуб занимает 8-е место, опережая ближайшего конкурента "Сочи" на 7 очков.

10-11 января "Йокерит" проведет два поединка регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью". Организатором предстоящих матчей в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.