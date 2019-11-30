КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" получил тяжелый удар от финских хоккеистов

В очередном поединке регулярного чемпионата КХЛ финский "Йокерит" потерпел неожиданное поражение дома от хоккеистов новосибирской "Сибири" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Перед игрой в Хельсинки сибиряки проиграли 8 матчей подряд.
Могильщиками "Йокерита" в этом поединке стали финские легионеры "Сибири", забросившие своим соотечественникам три шайбы. Особенно преуспел Микаэль Руохомаа, оформивший в третьем периоде дубль.
Несмотря на два поражения в домашней серии, "Йокерит" сохраняет место в зоне плей-офф Западной конференции. Финский клуб занимает 8-е место, опережая ближайшего конкурента "Сочи" на 7 очков.
10-11 января "Йокерит" проведет два поединка регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью". Организатором предстоящих матчей в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
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