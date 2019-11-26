26.11.2019, 20:45

КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" победил аутсайдера, "Северсталь" проиграла Риге


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Helsingi Jokerit - Tšerepovetsi Severstal Tondiraba jäähallis
Helsingi Jokerit - Tšerepovetsi Severstal Tondiraba jäähallisFoto: Kristjan Järv

Сыграны очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Финский "Йокерит" победил в Хельсинки одного из аутсайдеров Восточной конференции хабаровский "Амур" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Дубль оформил защитник Микко Лехтонен.

Соперник "Йокерита" по январским матчам в Таллинне череповецкая "Северсталь" проиграла дома в овертайме рижскому "Динамо" - 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Организатором предстоящих матчей "Йокерита" в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

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