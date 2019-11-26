КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" победил аутсайдера, "Северсталь" проиграла Риге

Соперник "Йокерита" по январским матчам в Таллинне череповецкая "Северсталь" проиграла дома в овертайме рижскому "Динамо" - 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Организатором предстоящих матчей "Йокерита" в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.