КХЛ В ТАЛЛИННЕ: "Йокерит" остановил победное шествие "Динамо"

В поединке регулярного чемпионата КХЛ финский "Йокерит" победил в Хельсинки московское "Динамо" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). За ходом хоккейного матча на "Хартвалл-Арене" наблюдали 9820 зрителей.
"Йокерит" прервал победную серию "Динамо" из четырех поединков подряд и закрепился в зоне-плей-офф.
Соперник финского клуба по январским матчам в Таллинне череповецкая "Северсталь" проиграла в Петербурге СКА - 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).
"Йокерит" занимает в Западной конференции 7-е место - 34 очка. Лидируют ЦСКА (43), СКА (40) и "Динамо" (39). "Северсталь" вне зоны плей-офф на 10-м месте - 24 очка.
Организатором предстоящих матчей "Йокерита" в ледовом холле "Тондираба" является Ekspress Meedia. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Протурецкие боевики показали подготовку к казни женщины
Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто
Сборная России одержала победу над Сенегалом по пляжному футболу