01.09.2019, 19:52
КХЛ: Омский "Авангард" обыграл ЦСКА и получил Кубок Открытия
ЦСКА перебросал соперника, но омичи из Балашихи лучше реализовывали свои моменты - 1:3 в пользу "омских ястребов".
ЦСКА перебросал соперника, но омичи из Балашихи лучше реализовывали свои моменты - 1:3 в пользу "омских ястребов".
Героем матча стал защитник "Авангарда" Коди Фрэнсон, забивший две шайбы.
Статистика матча: Броски: 47-43 ; Броски в створ: 20-20 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 35-19 ; Блокированные броски: 9-17 ; Силовые приемы: 12-5 ; Время в атаке: 13:21-06:42 ; Штраф: 6-2
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