КХЛ: Омский "Авангард" обыграл ЦСКА и получил Кубок Открытия

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ЦСКА - "Авангард" Фото: khl.ru

ЦСКА перебросал соперника, но омичи из Балашихи лучше реализовывали свои моменты - 1:3 в пользу "омских ястребов".