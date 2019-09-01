01.09.2019, 19:52

КХЛ: Омский "Авангард" обыграл ЦСКА и получил Кубок Открытия


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ЦСКА - "Авангард"
ЦСКА - "Авангард"Фото: khl.ru

ЦСКА перебросал соперника, но омичи из Балашихи лучше реализовывали свои моменты - 1:3 в пользу "омских ястребов".

Героем матча стал защитник "Авангарда" Коди Фрэнсон, забивший две шайбы.

Статистика матча: Броски: 47-43 ; Броски в створ: 20-20 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 35-19 ; Блокированные броски: 9-17 ; Силовые приемы: 12-5 ; Время в атаке: 13:21-06:42 ; Штраф: 6-2

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