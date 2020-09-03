”Йокерит” не вылетел на матч с минским ”Динамо”

"Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск”, — сообщает Iltalehti.

Напомним, ранее финский клуб КХЛ пытался перенести матч на более поздний срок, но ”Динамо” ответило отказом.

9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.