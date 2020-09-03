03.09.2020, 14:01
”Йокерит” не вылетел на матч с минским ”Динамо”
Как сообщает iltalehti.fi, игра должна состояться сегодня, 3 сентября, в Минске. Ожидалось, что ”Йокерит” прилетит на игру в день матча и покинет столицу Беларуси сразу после игры.
Как сообщает iltalehti.fi, игра должна состояться сегодня, 3 сентября, в Минске. Ожидалось, что ”Йокерит” прилетит на игру в день матча и покинет столицу Беларуси сразу после игры.
"Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск”, — сообщает Iltalehti.
Напомним, ранее финский клуб КХЛ пытался перенести матч на более поздний срок, но ”Динамо” ответило отказом.
9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
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