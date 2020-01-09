09.01.2020, 13:54

"Йокерит" — фаворит. Но только на бумаге". Главный редактор RusDelfi рассказал, чем интересны матчи КХЛ в Таллинне

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Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков
Главный редактор RusDelfi Андрей ШумаковФото: Запись эфира Кофе+

Почему в матчах в Таллинне возможен сюрприз? За кого будут болеть трибуны "Тондираба"? Не слишком ли дорого стоят билеты на хоккей? Будет ли в Таллинне своя команда КХЛ? Главный редактор портала RusDelfi Андрей Шумаков в эфире программы "Кофе+" телеканала ETV+ ответил на самые каверзные вопросы журналистов о матчах "Йокерита" и "Северстали".

"У "Северстали" сезон не задался. Команда идет вне зоны плей-офф. Но во-первых, состав у команды из Череповецка ровный, и никогда не знаешь, от кого там будет исходить особая опасность, а во-вторых, такие коллективы больше мотивированы на борьбу", - считает Андрей Шумаков. - "Однако "Йокерит" исповедует атакующий стиль хоккея. Их лидеры много забивают. Прекрасен канадец О'Нил, мы привыкли как-то принижать датский хоккей, но в "Йокерите" зажигают датчане Йенсен и Регин", хорош капитан сборной Финляндии Марко Антилла. Так что на бумаге команда из Хельсинки - фаворит противостояния. Но только на бумаге".

Также Андрей Шумаков поделился мнением относительно перспектив появления команды КХЛ в Таллинне.

"В КХЛ уже играла команда "Медвешчак" из Хорватии, - сказал он. - Думаю, уровень хорватского и эстонского хоккея более-менее сопоставим. Бюджет команды был порядка 10 млн евро - для Эстонии серьезные деньги. Там почти не было местных игроков. Так что и в случае появления эстонской команды в КХЛ, кто из эстонцев будет там играть? Роберт Рооба, может, а кто еще? А если будут играть только россияне, канадцы, финны и прочие европейцы, то кто будет болеть за эту команду. В общем, хорватская сказка быстра закончилась, едва начавшись. Не хотелось бы, чтобы в Эстонии было также".

10 и 11 января жители Таллинна смогут увидеть матчи "Северстали" и "Йокерита" на льду дворца спорта "Тондираба". Билеты на матчи можно купить ЗДЕСЬ.

Также у вас есть возможность ВЫИГРАТЬ билеты на матч. Для этого нужно пройти по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Запись эфира программы доступна здесь. Разговор о КХЛ начинается на 41-й минуте.

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