"Йокерит" — фаворит. Но только на бумаге". Главный редактор RusDelfi рассказал, чем интересны матчи КХЛ в Таллинне

"У "Северстали" сезон не задался. Команда идет вне зоны плей-офф. Но во-первых, состав у команды из Череповецка ровный, и никогда не знаешь, от кого там будет исходить особая опасность, а во-вторых, такие коллективы больше мотивированы на борьбу", - считает Андрей Шумаков. - "Однако "Йокерит" исповедует атакующий стиль хоккея. Их лидеры много забивают. Прекрасен канадец О'Нил, мы привыкли как-то принижать датский хоккей, но в "Йокерите" зажигают датчане Йенсен и Регин", хорош капитан сборной Финляндии Марко Антилла. Так что на бумаге команда из Хельсинки - фаворит противостояния. Но только на бумаге".

Также Андрей Шумаков поделился мнением относительно перспектив появления команды КХЛ в Таллинне.

"В КХЛ уже играла команда "Медвешчак" из Хорватии, - сказал он. - Думаю, уровень хорватского и эстонского хоккея более-менее сопоставим. Бюджет команды был порядка 10 млн евро - для Эстонии серьезные деньги. Там почти не было местных игроков. Так что и в случае появления эстонской команды в КХЛ, кто из эстонцев будет там играть? Роберт Рооба, может, а кто еще? А если будут играть только россияне, канадцы, финны и прочие европейцы, то кто будет болеть за эту команду. В общем, хорватская сказка быстра закончилась, едва начавшись. Не хотелось бы, чтобы в Эстонии было также".