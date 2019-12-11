Хоккеист Марко Антила для RusDelfi: Возможно, однажды женщина возглавит не только Финляндию, но и сборную страны

Среди прочих Марко ответил и на вопросы корреспондента RusDelfi.

- Можете ли вы оценить уровень эстонского хоккея. Возможно, вы обсуждали его с вашим партнером по сборной Лео Комаровым, который родился в Нарве?

- Мы видим, что уровень эстонского хоккея постоянно растет. В Финляндии играют Сийм Лийвик и Роберт Рооба. И оба они на хорошем счету. Также есть несколько молодых хоккеистов, которые в скором времени заявят о себе.

- В Финляндии новый премьер-министр. Причем, это молодая и привлекательная женщина. Можете ли вы себе представить, что однажды женщина будет главным тренером мужской сборной по хоккею?

- Хороший вопрос. Никогда об этом не задумывался. Мне кажется, что не так важно, какой у тренера или политика пол, важен только его профессионализм, справляется ли он со своими обязанностями. Так что я желаю удачи Санне Марин на новом посту. Что же до хоккея, то пока велик разрыв между уровнем мужского и женского хоккея. Поскольку у мужского хоккея история более длинная. Но женский хоккей стремительно сокращает это отставание, на матчи приходят все больше зрителей, там появляются деньги от спонсоров. В теннисе, например, игроки уже получают одинаковые доходы. Так что я совсем не исключаю, что когда-нибудь главным тренером сборной будет женщина, но как я уже сказал, пол тут не важен, важен профессионализм.

Также в рамках пресс-конференции Марко провел серию штрафных бросков с игроком сборной Эстонии Савелием Новиковым. Смотрите видео.