Главный тренер клуба КХЛ заразился коронавирусом

Тест на коронавирус главного тренера ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ”Локомотив” канадца Майка Пелино дал положительный результат, сообщает пресс-служба клуба.
"У Майкла Пелино и его супруги Кимберли врачи диагностировали коронавирус (COVID-19). В настоящее время Майкл вместе с семьёй находится дома, в Канаде, где получает необходимую медицинскую помощь. Сегодня агент тренера сообщил о некотором улучшении состояния его здоровья. Также в контакте по телефону с Майклом Пелино сейчас находится врач нашей команды", — говорится в сообщении.
Пелино 60 лет, он возглавил ”Локомотив” по ходу сезона-2019/20, его контракт с клубом истечет 30 апреля. В качестве ассистента главного тренера сборной Канады он завоевал золотые медали Олимпиады 2002 года и чемпионатов мира 2003 и 2004 годов.
Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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