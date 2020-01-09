09.01.2020, 09:25
ФОТОГАЛЕРЕЯ | Финский "Йокерит" уже в Таллинне! Смотрите, как встречали команду
Хоккейный клуб из Хельсинки прилетел для встречи в пятницу и субботу с череповецкой "Северсталью" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Все на хоккей!
Хоккейный клуб из Хельсинки прилетел для встречи в пятницу и субботу с череповецкой "Северсталью" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Все на хоккей!
Обе команды одержали победы в своих матчах в среду. Финны обыграли в Москве "Спартак" (3:2), а череповчане одолели в гостях по буллитам рижское "Динамо" (3:2,б).
"Йокерит" - фаворит, недавно разгромив СКА со счетом 6:0, но "Северсталь" также на ходу, выиграв 4 из 5 последних своих матчей.
Матчи состоятся в пятницу (18:30) и субботу (15:00) в ледовом холле "Тондираба".
Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
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