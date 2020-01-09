ФОТОГАЛЕРЕЯ | Финский "Йокерит" уже в Таллинне! Смотрите, как встречали команду

Обе команды одержали победы в своих матчах в среду. Финны обыграли в Москве "Спартак" (3:2), а череповчане одолели в гостях по буллитам рижское "Динамо" (3:2,б).

"Йокерит" - фаворит, недавно разгромив СКА со счетом 6:0, но "Северсталь" также на ходу, выиграв 4 из 5 последних своих матчей.

Матчи состоятся в пятницу (18:30) и субботу (15:00) в ледовом холле "Тондираба".

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.