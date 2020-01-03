ФОТО и ВИДЕО | Леванди блистал, но кубок выиграл Delfi. В Старом городе прошел турнир, посвященный приезду "Йокерита" в Таллинн

В турнире приняли участие четыре команды. Одна из них представляла главного организатора — и всего турнира, и матчей КХЛ в Таллинне — Delfi. В ее составе компанию двум представителям отдела спорта Пеэпу Пахву и Яану Мартинсону составил исполнительный редактор портала Delfi Тармо Пайю. Он и исполнил первый гол турнира — в ворота сборной телекомментаторов. И ничего, что соперники до этого дважды попадали в штангу — чуть-чуть не считается даже в хоккее в режиме 3 на 3, если играешь на пустые ворота.

Другой полуфинал превратился в соло Аллара Леванди. Призер Олимпиады в двоеборье дважды в неделю играет в хоккей, как он шутил после турнира, на пиво. Судя по классу игры, Аллару необходимо открывать пивбар — поскольку в одиночку употребить выигранное вряд ли позволит здоровье. Увы, партнеры не всегда соответствовали классу своего лидера, и если для победы в полуфинале этого хватило, то в финале гол Пеэпа Пахва не оставил Леванди и компании шансов на успех — победа в турнире ушла команде Delfi.

- Ты видел, как я бросил? — улыбался после игры Пеэп.

Участники турнира Фото: Андрей Шумаков

А болельщики — они обступили каток со всех возможных сторон — тем временем делились своими впечатлениями от игры.

- Конечно, спортсменов было видно сразу, — признавались гости из Москвы. — Но зато как радовались те ребята, которые еле стояли на коньках, когда забивали и выигрывали. Их радость так настроение поднимает. К сожалению, большой хоккей в Таллинне мы не застанем — уже в воскресенье возвращаемся в Россию.