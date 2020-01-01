"Если семьи нет рядом, то играю на компьютере в Доту". Как проводит время защитник приезжающего в Таллинн клуба

- Всё как у всех: фильмы, сериалы посмотреть можно, — говорит защитник о своих хобби. — Люблю читать, но в последнее время не удаётся много времени уделять этому. Если семьи нет рядом, то играю на компьютере в Доту (”Dota 2”, компьютерная многопользовательская игра в жанре MOBA, — прим.). Я уже давненько в неё играю. Если бы семья была рядом, то всё время проводил бы с ними.

10 и 11 января жители Таллинна смогут увидеть защитника "Северстали" вживую. В эти дни его команда сыграет с "Йокеритом" на льду дворца спорта "Тондираба". Билеты на матчи можно купить ЗДЕСЬ.

В прошлом сезоне Балдаев выступал за новокузнецкий "Металлург" в ВХЛ и отметился эффектной дракой с соперником из тюменского "Рубина" Станиславом Тунхузиным.