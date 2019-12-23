Билеты — лучший подарок: сходите на хоккей и посмотрите на игру звезд "Йокерита" и "Северстали"

Билеты на такой матч — это лучший рождественский подарок для любителей спорта, ведь это единственная возможность увидеть вживую настоящих звезд хоккея.

В сезоне 2019/2020 КХЛ проведет только две игры в странах, которые пока не присоединились к лиге — и обе игры состоятся в Таллинне. В прошлом сезоне ”Йокерит” уже играл в "Тондираба" — против московского ”Спартака” и той же "Северстали”. Тогда за двумя матчами в общей сложности наблюдало 10000 болельщиков.

Но с того времени "Йокерит" претерпел серьезные изменения и стал еще круче. Один из сильнейших хоккеистов в истории страны Яри Курри стал единственным владельцем клуба. Он выкупил команду у финского политика Харри Харкимо, а также российско-финского триумвирата Геннадия Тимошенко и братьев Ротенберг, близких друзей президента России Владимира Путина.

”Возвращение "Йокерита" в Таллинн — это безусловно признание и наших зрителей и нашего гостеприимства. Таллинн — единственный иностранный город, в котором пройдут матчи КХЛ в этом сезоне. Эстонская аудитория все больше и больше проникается хоккеем. Об этом свидетельствуют и предыдущие матчи "Йокерита" и чемпионат мира нашей сборной. Увидеть таких хоккеистов, как Марко Анттила, чьи голы на чемпионате мира принесли золото нашим северным соседям — это всегда праздник”, — сказал Урмо Сунвальд, представитель организатора матчей — Delfi и главный редактор издания Eesti Päevaleht.

Игры на Тондираба пройдут 10 и 11 января, билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

Организатор матча — Delfi. Партнерами КХЛ в Таллинне являются городская администрация Таллинна, EAS, AS Tallinna Sadam, Saku и Foxtrot Uniform Capital.