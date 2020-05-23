23.05.2020, 01:50

Звезда российского футбола, его жена и трое детей заболели коронавирусом


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Pavel Pogrebnyak
Pavel Pogrebnyak Foto: VALERY HACHE, AFP

Известный в прошлом форвард "Зенита" и сборной России по футболу Павел Погребняк заразился коронавирусом. Опасная инфекция выявлена также у его супруги Марии и трех сыновей.

36-летний Погребняк выступает сейчас за екатеринбургский "Урал". Жена футболиста оставила очень эмоциональное сообщение в "Инстаграме", где подробно рассказала о ходе заболевания:

"Кровь - инфекционная!"
"Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша - ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи, отвезли на КТ, диагноз: двухсторонняя пневмония".

Затем обследование на коронавирусную инфекцию решила пройти супруга с детьми. "Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь - инфекционная!", - отметила Мария.

Жена Погребняка не может объяснить, где семья подхватила опасную инфекцию. "Пневмония развивается очень быстро", - подытожила Мария.

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По информации российских СМИ, ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены у футболистов "Локомотива", "Рубина", московского "Динамо", "Краснодара" и "Оренбурга".

Из-за опасной инфекции был госпитализирован владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

Чемпионат России планируется возобновить 21 июня, но официальное разрешение на тренировки команды пока не получили.

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Сегодня утром я поняла, что пресса в нашей стране работает если сказать круто, ничего не сказать. Журналисты узнали что у нас COVID-19 раньше, чем мы сами. Снимаю шляпу. Но первоисточником новостей обо мне все равно будет мой Инстаграм. Страшно? Очень. Сейчас постараюсь рассказать все по порядку! Итак. Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша - ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на кт, диагноз: двухстороняя пневмония. Я была уверена, что он ее подцепил в самолете! Опять же мысли в голове: но ведь так быстро вирус не проявляется! В общем, решила сдать с детьми анализы. Позавчера первый день появилась температура у детей 37,3-37,5 Я вызвала врача сдать кровь. Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь инфекционная! Дали направление на КТ (результат у старшего - пневмония). Вот как все развивалось, считаем первый день - вчера: 1. День: у старшего -37,3-37,5 першение в горле слабость, вызвали врача сдали кровь, результат получили практически сразу! Врач выписал направление на КТ (поехали в этот же день) итог: пневмония начальная стадия (левое легкое). У среднего: никаких симптомов, только температура подскочила до 38.5, аппетита нет! Температура сбивается легко парацетамолом! У младшего: температура 37,3, рвота, слабость - пневмонии нет, сдавал вместе со старшим! Обоняние есть, аппетит тоже У меня: нет ни температуры, ни кашля, с обонянием все в порядке! Болею без симптомов! У мужа: началась подниматься температура, поехал на КТ: двухстороняя пневмония. Мы выходили на улицу, но ни с кем не контактировали. Где мы подцепили - не известно. Были на даче, но тоже - с паркинга на своей машине в масках - и обратно так же... В общем, мысли путаются пока. Но это вот то, что на данный момент могу рассказать. Дети болеют. Пневмония развивается очень быстро. Обоняние может и не пропасть!

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