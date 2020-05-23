Звезда российского футбола, его жена и трое детей заболели коронавирусом

Известный в прошлом форвард "Зенита" и сборной России по футболу Павел Погребняк заразился коронавирусом. Опасная инфекция выявлена также у его супруги Марии и трех сыновей.
36-летний Погребняк выступает сейчас за екатеринбургский "Урал". Жена футболиста оставила очень эмоциональное сообщение в "Инстаграме", где подробно рассказала о ходе заболевания:
"Кровь - инфекционная!" "Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша - ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи, отвезли на КТ, диагноз: двухсторонняя пневмония".
Затем обследование на коронавирусную инфекцию решила пройти супруга с детьми. "Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь - инфекционная!", - отметила Мария.
Жена Погребняка не может объяснить, где семья подхватила опасную инфекцию. "Пневмония развивается очень быстро", - подытожила Мария.
Коронавирус не щадит футболистов По информации российских СМИ, ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены у футболистов "Локомотива", "Рубина", московского "Динамо", "Краснодара" и "Оренбурга".
Из-за опасной инфекции был госпитализирован владелец московского "Спартака" Леонид Федун.
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня, но официальное разрешение на тренировки команды пока не получили.
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