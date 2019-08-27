Звезда эстонского хоккея возглавил белорусский клуб

В "Металлурге" произошла рокировка тренерских кадров. Последний два сезона Валиуллин работал в фарм-клубе сталеваров. Теперь его возглавил бывший тренер сборной Эстонии Александр Гавриленок, который в прошлом сезоне исполнял обязанности главного тренера "Металлурга".

Валиуллин сыграл за сборную Эстонии на 11 чемпионатах мира, забросив 36 шайб. Его профессиональная карьера началась в нарвском "Кренгольме". Затем был "Таллэкс", из которого он перешел в киевский "Сокол" - этот клуб выступал в высшей лиге чемпионата СССР, тольяттинская "Лада", тюменский "Рубин"...