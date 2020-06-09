Звезда эстонского футбола дебютировал в составе "Зенита"

Экс-футболист сборной Эстонии Тармо Кинк в минувшие выходные сыграл первый официальный матч после долгого перерыва. 34-летний полузащитник, имеющий опыт выступления в московском "Спартаке", вышел на поле в майке таллинского "Зенита", который играет в третьей лиге чемпионата Эстонии.
82 раза сыгравший за сборную Эстонии Кинк помог "Зениту" победить в гостях "Спортинг" (Саку) - 3:0 (2:0).
Последний раз Кинк выходил на поле в ноябре 2017 года в составе "Левадии". Затем он перенес несколько операций на ноге.
В составе "Зенита" выступают еще несколько известных персонажей - бывший форвард сборной Эстонии Римо Хунт, экс-вратарь нарвского "Транса" Витас Малишаускас (он вышел на замену и установил окончательный результат), а также 55-летний Федор Воронин, который еще в прошлом веке гонял мяч за "Лантану".
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