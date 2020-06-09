Звезда эстонского футбола дебютировал в составе "Зенита"

82 раза сыгравший за сборную Эстонии Кинк помог "Зениту" победить в гостях "Спортинг" (Саку) - 3:0 (2:0).

Последний раз Кинк выходил на поле в ноябре 2017 года в составе "Левадии". Затем он перенес несколько операций на ноге.

В составе "Зенита" выступают еще несколько известных персонажей - бывший форвард сборной Эстонии Римо Хунт, экс-вратарь нарвского "Транса" Витас Малишаускас (он вышел на замену и установил окончательный результат), а также 55-летний Федор Воронин, который еще в прошлом веке гонял мяч за "Лантану".