Звезда эстонского футбола дебютировал в составе "Зенита"

Сыгравший 82 матча за сборную Эстонии Кинк помог "Зениту" победить в гостях "Спортинг" (Саку) — 3:0 (2:0). Опытный футболист отыграл все 90 минут и сделал две результативные передачи.

С "Араратом" не сыграет

Последний раз Кинк выходил на поле в ноябре 2017 года в составе "Левадии". Затем он перенес три операции на ноге. Теперь пришло время попробовать, как чувствует себя нога.

"Уже в начале игры понял, что ситуация плохая. Во втором тайме стало еще хуже. По сути был на поле как инвалид с одной ногой, — так оценил свое возвращение в интервью порталу Soccernet Кинк. — Следующий матч "Зенит" играет в среду с "Араратом", но я в этом поединке не сыграю — нога не восстановится".

"Возможно следовало ограничиться только одним таймом. Пробовал играть через боль и показал, наверное, лишь 25 процентов своих возможностей. Старался играть в одно-два касания, от прямых единоборств с соперниками по вполне понятным причинам воздерживался", — добавил Кинк.

55-летний Воронин на поле

По словам опытного футболиста, за "Зенит" он будет выступать по мере возможностей: "Договорились так: играю, когда смогу и хочу".

В составе "Зенита" выступают еще несколько известных персонажей — бывший форвард сборной Эстонии Римо Хунт, экс-вратарь нарвского "Транса" Витас Малишаускас (он вышел на замену и установил окончательный результат), а также 55-летний Федор Воронин, который еще в прошлом веке гонял мяч за "Лантану".