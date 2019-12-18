18.12.2019, 19:31
Звезда ”Баварии” вынужден играть в детской форме
Полузащитник мюнхенской ”Баварии” Фелиппе Коутиньо вынужден играть в детской форме в домашних матчах своего клуба, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
Полузащитник мюнхенской ”Баварии” Фелиппе Коутиньо вынужден играть в детской форме в домашних матчах своего клуба, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
Связано это с тем, что все домашние комплекты формы велики для футболиста, рост которого — 172 см. Но гостевой комплект формы, а также форма для Лиги чемпионов подходят для Коутиньо.
Форма была представлена еще до перехода игрока, однако во второй части сезона эту оплошность обещают исправить.
В текущем сезоне бразилец провел 19 матчей за немецкую команду, забив семь мячей.
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