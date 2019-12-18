Звезда ”Баварии” вынужден играть в детской форме

Связано это с тем, что все домашние комплекты формы велики для футболиста, рост которого — 172 см. Но гостевой комплект формы, а также форма для Лиги чемпионов подходят для Коутиньо.

Форма была представлена еще до перехода игрока, однако во второй части сезона эту оплошность обещают исправить.

В текущем сезоне бразилец провел 19 матчей за немецкую команду, забив семь мячей.