"Золотой мяч" отменен. Награду лучшему футболисту мира вручать не будут

"Золотой мяч" учрежден в 1956 году. Впервые с момента учреждения приза церемония награждения лучшего футболиста мира не состоится.

"Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской "приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом".

Справедливость, столь важная для получения этого почетного приза, не может быть обеспечена, в частности, в плане статистики игроков. Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался", – говорится в заявлении France Football.

В 2019 году обладателем "Золотого мяча" стал форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец является рекордсменом по количеству побед - он становился обладателем приза 6 раз.