19.10.2020, 18:18
Знаменитый украинский футболист может быть признан лучшим нападающим в истории
Французский журнал France Football составил рейтинг из 10 левых нападающих, претендующих на звание лучшего в истории.
Французский журнал France Football составил рейтинг из 10 левых нападающих, претендующих на звание лучшего в истории.
🌟 and last, the 10 best left forwards of all time ! Let's see now who our jury of 170 journalists will vote for !#BOdreamteam https://t.co/tUCw8aACwo pic.twitter.com/5FvX1pzoGH— France Football (@francefootball) October 19, 2020
Наряду с современными звездами футбола в список вошел и Олег Блохин — нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР 60 — 80-х годов.
Блохин является обладателем "Золотого мяча-1975", приза лучшему футболисту Европы от журнала France Football.
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