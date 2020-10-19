19.10.2020, 18:18

Знаменитый украинский футболист может быть признан лучшим нападающим в истории


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Олег Блохин
Олег БлохинФото: Scanpix

Французский журнал France Football составил рейтинг из 10 левых нападающих, претендующих на звание лучшего в истории.


Наряду с современными звездами футбола в список вошел и Олег Блохин — нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР 60 — 80-х годов.

Блохин является обладателем "Золотого мяча-1975", приза лучшему футболисту Европы от журнала France Football.

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