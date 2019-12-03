Знакомые все лица. "Калью" назвал нового главного тренера
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Калью" назвал нового главного тренера. Следующие два сезона ныммесцами будет руководить Марко Кристал.
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Калью" назвал нового главного тренера. Следующие два сезона ныммесцами будет руководить Марко Кристал.
46-летний Кристал хорошо известен по работе в "Левадии", которую он дважды в 2013 и 2014 годах приводил к победе в чемпионате Эстонии.
Творческий отпуск в Табасалу
Его контракт с бело-зелеными истек в 2015 году, однако серьезных предложений Кристал за последующие четыре года почему-то так и не получил. Вечный аутсайдер "Тулевик" и выступающий в третьей по силе лиге чемпионата Эстонии "Табасалу" - наверное, все-таки не тот уровень, на котором рассчитывал поработать после ухода из "Левадии" Кристал.
"Калью" дал ему такой шанс и сразу же поставил задачу - борьба за чемпионский титул. Об этом же мечтают "Левадия" и "Флора".
В тренерский штаб Кристала вошли Сергей Терехов и Кристен Вийкмяэ, которые ранее помогали россиянину Сергею Францеву и украинцу Роману Кожуховскому.
Революции не будет
После официального назначения Кристал дал интервью порталу Soccernet, где рассказал о своих переговорах с "Калью".
"Первый раз встретились полгода назад (по времени это совпадает с поражением "Калью" в финале Кубка Эстонии - Прим. Delfi). Более конкретно начали разговаривать два месяца назад", - сказал Кристал.
"Никаких революций я делать не собираюсь. Хочу немного изменить игру команды, чтобы она больше доминировала на поле и показывала зрелищный футбол. Команда должна диктовать условия на поле", - добавил новый тренер "Калью".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
Кот задушил 9-месячную девочку в коляске
Канадские ученые назвали витамин, разрушающий почки