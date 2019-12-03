Знакомые все лица. "Калью" назвал нового главного тренера

46-летний Кристал хорошо известен по работе в "Левадии", которую он дважды в 2013 и 2014 годах приводил к победе в чемпионате Эстонии.

Творческий отпуск в Табасалу

Его контракт с бело-зелеными истек в 2015 году, однако серьезных предложений Кристал за последующие четыре года почему-то так и не получил. Вечный аутсайдер "Тулевик" и выступающий в третьей по силе лиге чемпионата Эстонии "Табасалу" - наверное, все-таки не тот уровень, на котором рассчитывал поработать после ухода из "Левадии" Кристал.

"Калью" дал ему такой шанс и сразу же поставил задачу - борьба за чемпионский титул. Об этом же мечтают "Левадия" и "Флора".

В тренерский штаб Кристала вошли Сергей Терехов и Кристен Вийкмяэ, которые ранее помогали россиянину Сергею Францеву и украинцу Роману Кожуховскому.

Революции не будет

После официального назначения Кристал дал интервью порталу Soccernet, где рассказал о своих переговорах с "Калью".

"Первый раз встретились полгода назад (по времени это совпадает с поражением "Калью" в финале Кубка Эстонии - Прим. Delfi). Более конкретно начали разговаривать два месяца назад", - сказал Кристал.

"Никаких революций я делать не собираюсь. Хочу немного изменить игру команды, чтобы она больше доминировала на поле и показывала зрелищный футбол. Команда должна диктовать условия на поле", - добавил новый тренер "Калью".