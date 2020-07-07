ЖУТКОЕ ВИДЕО: В 16-летнего вратаря ударила на тренировке молния

Во время занятия в 16-летнего голкипера - он тренировался отдельно от остальных игроков - ударила молния.

Вратарь потерял сознание, но благодаря экстренно оказанной медицинской помощи остался жив.

Молодой спортсмен был госпитализирован. "Состояние футболиста стабильное - кардиограмма в норме, - сообщает официальный сайт "Знамя труда". - На месте входа и выхода разряда молнии сильные ожоги, но угрозы жизни, по словам врачей, нет".