07.07.2020, 04:00

ЖУТКОЕ ВИДЕО: В 16-летнего вратаря ударила на тренировке молния


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JalgpallFoto: Sergei Stepanov, NPA

Молодой вратарь подмосковного клуба "Знамя труда" Иван Заборовский едва не погиб на футбольной тренировке.

Во время занятия в 16-летнего голкипера - он тренировался отдельно от остальных игроков - ударила молния.

Вратарь потерял сознание, но благодаря экстренно оказанной медицинской помощи остался жив.

Молодой спортсмен был госпитализирован. "Состояние футболиста стабильное - кардиограмма в норме, - сообщает официальный сайт "Знамя труда". - На месте входа и выхода разряда молнии сильные ожоги, но угрозы жизни, по словам врачей, нет".

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