ЖУТКОЕ ВИДЕО: В 16-летнего вратаря ударила на тренировке молния
Молодой вратарь подмосковного клуба "Знамя труда" Иван Заборовский едва не погиб на футбольной тренировке.
Молодой вратарь подмосковного клуба "Знамя труда" Иван Заборовский едва не погиб на футбольной тренировке.
Во время занятия в 16-летнего голкипера - он тренировался отдельно от остальных игроков - ударила молния.
Вратарь потерял сознание, но благодаря экстренно оказанной медицинской помощи остался жив.
Молодой спортсмен был госпитализирован. "Состояние футболиста стабильное - кардиограмма в норме, - сообщает официальный сайт "Знамя труда". - На месте входа и выхода разряда молнии сильные ожоги, но угрозы жизни, по словам врачей, нет".
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