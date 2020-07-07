ЖУТКОЕ ВИДЕО: В 16-летнего российского вратаря ударила молния

Молодой вратарь подмосковного клуба "Знамя труда" Иван Заборовский едва не погиб на футбольной тренировке. Во время занятия в 16-летнего голкипера - он тренировался отдельно от остальных игроков - ударила молния.
Вратарь потерял сознание, но благодаря экстренно оказанной медицинской помощи остался жив. Молодой футболист был госпитализирован в реанимационное отделение.
"Состояние стабильное - кардиограмма в норме, - сообщается в социальных сетях "Знамя труда". - Сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет".
"Знамя труда" выступает во втором дивизионе чемпионата России. На момент досрочной остановки сезона подмосковный клуб занимал в зоне "Запад" 11-е место среди 13 команд. Наивысшим достижением орехово-зуевских футболистов стал выход в финал Кубка СССР 1962 года, где они уступили донецкому "Шахтеру".
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