Жозе Моуринью возглавил ТОП-клуб в Англии

Португалец подписал с контракт до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт ”шпор”. До этого он тренировал "Ман Юнайтед", "Челси", "Реал".

Бывший тренер Маурисио Почеттино был уволен за неудовлетворительные результаты. Команда занимает 14 строчку в чемпионате Англии, но имеет неплохие шансы выйти из группы в Лиге чемпионов. Там они вторые после "Баварии".