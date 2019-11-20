20.11.2019, 10:25
Жозе Моуринью возглавил ТОП-клуб в Англии
Португальский тренер Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм".
Португальский тренер Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм".
Португалец подписал с контракт до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт ”шпор”. До этого он тренировал "Ман Юнайтед", "Челси", "Реал".
Бывший тренер Маурисио Почеттино был уволен за неудовлетворительные результаты. Команда занимает 14 строчку в чемпионате Англии, но имеет неплохие шансы выйти из группы в Лиге чемпионов. Там они вторые после "Баварии".
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