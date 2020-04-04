Жестокая реальность! 13 немецких клубов из 36 на грани банкротства
13 немецких футбольных клубов могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса, сообщает Kicker. Таковы результаты опроса клубов по итогам проведенной видеоконференции.
13 немецких футбольных клубов могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса, сообщает Kicker. Таковы результаты опроса клубов по итогам проведенной видеоконференции.
В первой и второй бундеслигах выступают в общей сложности 36 клубов. Почти трети из них грозит банкротство, если сезон, который были прерван в середине марта, не возобновится в начале мая.
В очень сложной ситуации клубы второй бундеслиги. 7 из них могут стать банкротами в конце мая, еще 2 - в июне. В сильнейшей лиге чемпионата Германии на грани финансового краха 4 клуба.
Футбольный сезон в Германии отложен до 30 апреля. Чтобы сохранить клубы на плаву, футболисты и тренеры идут на снижение окладов.
По числу инфицированных Германия занимает третье место в Европе после Италии и Испании (91 150 случаев). Однако количество смертельных исходов (1275) в сравнении с Италией (14 680) и Испанией (11 198) относительно невелико.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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