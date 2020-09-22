Женская сборная Эстонии проиграла в Юрмале россиянкам

Первоначально этот поединок был запланирован в Таллинне, но из-за действующих в Эстонии ограничений матч прошел в латвийской Юрмале. Россиянки имели подавляющее преимущество (соотношение ударов 36-2, удары в створ 15-0), но лишь под занавес встречи они добились крупного результата.

Сборная России после этой победы поднялась на второе место в турнирной таблице, а эстонская команда по-прежнему находится на предпоследней позиции.

Следующие два матча оборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии проведет в конце октября. Сначала подопечные финского тренера Ярмо Матикайнена сыграют в гостях с действующими чемпионками Европы Нидерландами, а затем будут принимать дома Словению.