Женская сборная Эстонии проиграла в Юрмале россиянкам

В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла России - 0:3 (0:1).
Первоначально этот поединок был запланирован в Таллинне, но из-за действующих в Эстонии ограничений матч прошел в латвийской Юрмале. Россиянки имели подавляющее преимущество (соотношение ударов 36-2, удары в створ 15-0), но лишь под занавес встречи они добились крупного результата.
Сборная России после этой победы поднялась на второе место в турнирной таблице, а эстонская команда по-прежнему находится на предпоследней позиции.
Следующие два матча оборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии проведет в конце октября. Сначала подопечные финского тренера Ярмо Матикайнена сыграют в гостях с действующими чемпионками Европы Нидерландами, а затем будут принимать дома Словению.
5 способов создать романтическую атмосферу дома
Не кашель и не температура: назван главный симптом COVID-19
Мука поможет распрощаться с накипью в чайнике
Это шанс "отсохнуть": бывалый тюремщик обратился к Ефремову