Женщинам вход воспрещен. "Бавария" празднует победу в Бундеслиге

Судьбу встречи, проходившей без зрителей, решил точный удар Роберта Левандовски под занавес первого тайма. Незадолго до конца матча мюнхенцы остались в меньшинстве, но сумели сдержать атакующий порыв аутсайдера.

Победный банкет без жен

"Бавария" 8-й год подряд выиграла Бундеслигу. По этому поводу игроки облачились по окончании матча в футболки с "восьмеркой" на груди.

Руководство "Баварии" пообещало игрокам после предстоящей субботней игры с "Фрайбургом" устроить банкет. Однако из-за пандемии коронавируса жены и подруги футболистов на него допущены не будут.

Помимо двух матчей в Бундеслиге, "Баварию" ожидает впереди финальный поединок Кубка Германии с леверкузенским "Байером" - финал состоится 4 июля в Берлине.

УЕФА огласит вердикт

"Бавария" ждет также решения исполкома УЕФА относительно концовки текущего еврокубкового сезона.

Мюнхенцы пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, где в первом поединке разгромили в гостях английский "Челси" - 3:0. Второй поединок команды сыграть не успели, поскольку Европу накрыл коронавирусный кризис.

Как будет доигрываться сезон (формат турнира, место проведения матчей), исполком УЕФА должен официально объявить 17 июня. Некоторые источники утверждают, что Лига чемпионов будет доиграна в формате "Финала восьми" в Лиссабоне - победитель будет определен в конце августа.