Женщина или мужчина? Футболистки требуют проверить пол игрока

Футболистки просят провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки, сообщает портал tut.by. На основании визуальных контактов в матчах белорусского первенства игроки сомневаются в "допинговой чистоте" африканской легионерки

"Динамо-БГУФК" считает, что появление такого рода писем наносит ущерб клубу и является оскорбительным.

Белорусская федерация футбола, в свою очередь, напоминает, что Салимата провела несколько десятков матчей под эгидой ФИФА за национальную сборную.

Дебютант "Динамо-БГУФК" лидирует в чемпионате Беларуси, не потерпев ни одного поражения в десяти сыгранных матчах - общая разница забитых и

пропущенных мячей 58-1. Салимпаре является третьим бомбардиром клубом - на ее счету 8 точных выстрелов.