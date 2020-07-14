14.07.2020, 15:30

Женщина или мужчина? Футболистки требуют проверить пол игрока

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Женщина или мужчина? Футболистки требуют проверить пол игрока
Salimata Simpore.Foto: PA Images/Scanpix

18 белорусских футболисток обратились с письмом в национальную федерацию на предмет проверки пола легионерки из Буркина-Фасо Салиматы Симпоре, выступающей за минское "Динамо-БГУФК".

Футболистки просят провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки, сообщает портал tut.by. На основании визуальных контактов в матчах белорусского первенства игроки сомневаются в "допинговой чистоте" африканской легионерки

"Динамо-БГУФК" считает, что появление такого рода писем наносит ущерб клубу и является оскорбительным.

Белорусская федерация футбола, в свою очередь, напоминает, что Салимата провела несколько десятков матчей под эгидой ФИФА за национальную сборную.

Дебютант "Динамо-БГУФК" лидирует в чемпионате Беларуси, не потерпев ни одного поражения в десяти сыгранных матчах - общая разница забитых и
пропущенных мячей 58-1. Салимпаре является третьим бомбардиром клубом - на ее счету 8 точных выстрелов.

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