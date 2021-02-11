11.02.2021, 13:17

Жена звездного вратаря госпитализирована с рецидивом рака

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Икер Касильяс и Сара Карбонеро
Икер Касильяс и Сара КарбонероФото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com

Журналистка Сара Карбонеро, жена бывшего вратаря ”Реала” и сборной Испании Икера Касильяса, госпитализирована из-за рецидива рака яичников.

Как сообщает Noticia со ссылкой на El Mundo, 37-летняя Карбонеро проходит лечение в клинике университета Наварры в Мадриде.

Карбонеро сообщила о болезни в мае 2019 года. Жена футболиста рассказала о перенесённой операции. По её словам, болезнь была обнаружена на ранней стадии. Незадолго до этого Касильяс перенёс инфаркт. Спустя полгода Карбонеро закончила курс химиотерапии.

В декабре 2020 года Касильяс занял должность заместителя генерального директора фонда ”Королевского клуба”, до этого в течение 17 лет он выступал за "Реал", последние пять лет карьеры один из лучших испанских голкиперов в истории провел в португальском "Порту". В 2010 году Касильяс выиграл золото чемпионата мира по футболу, в 2008 и 2012 годах становился чемпионом Европы.

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