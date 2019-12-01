"Зенит" в меньшинстве обыграл "Спартак". Отрыв от "Локомотива" — 8 очков

Судьбу матча решил автогол защитника "Спартака" Кутепова на 21-й минуте матча. В начале второго тайма красную карточку получил центральный полузащитик питерцев Магомед Оздоев, "Спартак" надолго завладел преимуществом и создал несколько моментов для взятия ворот Михаила Кержакова. После одного из ударов мяч попал в штангу, в другом моменте нашел руку защитника "Зенита", но свисток судьи промолчал.

Эта победа позволила питерцам упрочить преимущество над ближайшим преследователем "Локомотивом", который уступил дома "Динамо" (1:2).

18-й тур завершится в понедельник матчами ЦСКА — Арсенал и Краснодар — Тамбов. Матч Сочи - Оренбург перенесен на более поздний срок из-за массовой болезни игроков сочинского клуба.

Положение команд после 18 туров.

1. Зенит — 42, 2. Локомотив — 34, 3. ЦСКА — 33 (17 матчей), 4. Краснодар — 33 (17 матчей), 5. Ростов — 31, 6. Динамо — 24, 7. Спартак — 22, 8. Уфа — 22, 9. Урал — 21, 10. Арсенал Тула — 19 (17 матчей), 11. Оренбург — 19 (17 матчей), 12. Ахмат — 19, 13. Крылья Советов — 18, 14. Рубин — 18, 15. Тамбов — 17 (17 матчей), 16. Сочи — 14 (17 матчей).