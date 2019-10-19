19.10.2019, 21:46

"Зенит" уничтожил "Ростов" Валерия Карпина и догнал "Локомотив"


rus.delfi.ee
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Защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич после нарушения в собственной штрафной
Защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич после нарушения в собственной штрафнойФото: трансляция матча "Зенит" - "Ростов"

Питерский "Зенит" разгромил на своем поле "Ростов" (6:1), который возглавляет уроженец Нарвы Валерий Карпин, и догнал московский "Локомотив". У обоих клубов по 29 очков после 13 матчей.

На три очка отстает "Краснодар", имеющий матч в запасе.

Главным героем матча "Зенит" — "Ростов" стал нападающий Артем Дзюба, сделавший хет-трик. Именно он положил начало разгрому, реализовав на 14-й минуте пенальти. В дальнейшем Дзюба отличился еще дважды и сделал две голевые передали — Азмуну и Караваеву.

В турнирной таблице чемпионата России двоевластие — у "Локо" и "Зенита" по 29 очков. Железнодорожники удерживают лидерство лишь благодаря победе над питерцами в личной встрече.

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