"Зенит" уничтожил "Ростов" Валерия Карпина и догнал "Локомотив"
Питерский "Зенит" разгромил на своем поле "Ростов" (6:1), который возглавляет уроженец Нарвы Валерий Карпин, и догнал московский "Локомотив". У обоих клубов по 29 очков после 13 матчей.
Питерский "Зенит" разгромил на своем поле "Ростов" (6:1), который возглавляет уроженец Нарвы Валерий Карпин, и догнал московский "Локомотив". У обоих клубов по 29 очков после 13 матчей.
На три очка отстает "Краснодар", имеющий матч в запасе.
Главным героем матча "Зенит" — "Ростов" стал нападающий Артем Дзюба, сделавший хет-трик. Именно он положил начало разгрому, реализовав на 14-й минуте пенальти. В дальнейшем Дзюба отличился еще дважды и сделал две голевые передали — Азмуну и Караваеву.
В турнирной таблице чемпионата России двоевластие — у "Локо" и "Зенита" по 29 очков. Железнодорожники удерживают лидерство лишь благодаря победе над питерцами в личной встрече.
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