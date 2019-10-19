"Зенит" уничтожил "Ростов" Валерия Карпина и догнал "Локомотив"

На три очка отстает "Краснодар", имеющий матч в запасе.

Главным героем матча "Зенит" — "Ростов" стал нападающий Артем Дзюба, сделавший хет-трик. Именно он положил начало разгрому, реализовав на 14-й минуте пенальти. В дальнейшем Дзюба отличился еще дважды и сделал две голевые передали — Азмуну и Караваеву.

В турнирной таблице чемпионата России двоевластие — у "Локо" и "Зенита" по 29 очков. Железнодорожники удерживают лидерство лишь благодаря победе над питерцами в личной встрече.