"Зенит" проиграл в первом матче Лиги чемпионов

Питерский "Зенит" в первом матче Лиги чемпионов дома не сдюжил против бельгийского "Брюгге" - 1:2
Гости из пивной страны не стали залегать на дно в "северной столице" России. На 63-й минуте Деннис вывел гостей вперед.
Зенитовцы отыгрались только через 11 минут, голом отметился Ловрен, но записан он был на вратаря бельгийцев Хорвата.
На последней минуте игры "Брюгге" вырвал победу с помощью гола Кетеларе. Бельгийцы увозят домой три очка и прекрасное настроение, а питерцы максимально усложняют себе жизнь в группе ЛЧ с "Боруссией" и "Лацио".
В другом матче дня, который так же начался в 20.00 по таллинскому времени, туринский "Ювентус" победил на выезде киевское "Динамо". Дублем отметился Мората.
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