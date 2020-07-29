29.07.2020, 02:20
"Зенит" проиграл в Кубке Эстонии с двузначным счетом
Сыграны первые матчи 1/32 финала Кубка Эстонии по футболу. Никаких неожиданностей они не принесли.
Сыграны первые матчи 1/32 финала Кубка Эстонии по футболу. Никаких неожиданностей они не принесли.
Выступающий в третьей лиге чемпионата Эстонии таллиннский "Зенит" проиграл на своем поле тартуской "Таммеке" - 0:13 (0:4).
Другой представитель "Премиум-лиги" ныммеский "Калью" без проблем разобрался с "Динамо" (Румму) - 8:0 (3:0).
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