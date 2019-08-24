"Зенит" потерпел первое поражение, в турнирной таблице троевластие

Первое поражение в чемпионате России по футболу потерпел "Зенит". Лидер первенства проиграл в гостях "Уфе" - 0:1 (0:0).
Хозяева поля забили единственный мяч на 78-й минуте. Попытки "Зенита" сравнять счет не увенчались успехом.
В центральном поединке тура "Краснодар" сыграл вничью дома с московским "Локомотивом" - 1:1 (1:1).
В турнирной таблице троевластие: "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит" набрали по 14 очков.
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Шведская писательница исколесила РФ и сошла с ума
Анаконда в США «клонировала» сама себя
Эксперты рассказали, как заряжать смартфон правильно