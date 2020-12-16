"Зенит" перешагнул через "Спартак". Тедеско уходит

Счет 3:1 в пользу питерцев абсолютно не отражает ход матча, в котором у "Зенита" было подавляющее преимущество. За матч сине-бело-голубые нанесли по воротам гостей 27 ударов (против 5 у "Спартака"). Единственный гол москвичи забили после того, как защитник питерцев Ловрен неловко переиграл собственного вратаря.

После матча наставник спартаковцев Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать истекающий контракт с клубом, а значит с нового года команду возглавит другой специалист. Причина - пандемия коронавируса COVID-19, из-за которой граница Евросоюза и России остается закрытой, и тренер не может видеться со своей семьей.

Победа над ближайшими конкурентами позволила "Зениту" упрочить лидерство в чемпионате страны. После 19 матчей у подопечных Сергея Семака 41 очко, на 6 очков отстает "Спартак". 34 очка и матч в запасе у ЦСКА.