"Зенит" огорчил Кадырова. Семак и Дзюба одержали первую победу в 2021 году
В чемпионате России по футболу петербургский "Зенит" одержал на "Газпром-Арене" крупную победу над чеченским "Ахматом" - 4:0 (0:0).
В чемпионате России по футболу петербургский "Зенит" одержал на "Газпром-Арене" крупную победу над чеченским "Ахматом" - 4:0 (0:0).
Сломить сопротивление соперника питерцы смогли только после перерыва. В составе "Зенита" отличились Вячеслав Караваев, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Андрей Мостовой. Подопечные Сергея Семака одержали первую победу в 2021 году и сохранили за собой лидерство в турнирной таблице.
В стартовом составе "Ахмата" на поле вышел экс-футболист "Левадии" Евгений Харин. Он был заменен на 58-й минуте, когда "Зенит" открыл счет в матче.
Ближайший преследователь питерцев ЦСКА неожиданно проиграл в гостях тульскому "Арсеналу" - 1:2 (0:2). Хозяева поля заканчивали поединок в меньшинстве. На последних минутах матча у "Арсенала" были удалены два игрока.
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