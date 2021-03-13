"Зенит" огорчил Кадырова. Семак и Дзюба одержали первую победу в 2021 году

Сломить сопротивление соперника питерцы смогли только после перерыва. В составе "Зенита" отличились Вячеслав Караваев, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Андрей Мостовой. Подопечные Сергея Семака одержали первую победу в 2021 году и сохранили за собой лидерство в турнирной таблице.

В стартовом составе "Ахмата" на поле вышел экс-футболист "Левадии" Евгений Харин. Он был заменен на 58-й минуте, когда "Зенит" открыл счет в матче.

Ближайший преследователь питерцев ЦСКА неожиданно проиграл в гостях тульскому "Арсеналу" - 1:2 (0:2). Хозяева поля заканчивали поединок в меньшинстве. На последних минутах матча у "Арсенала" были удалены два игрока.