01.09.2019, 21:32

"Зенит" обыграл "Спартак" в Москве. Жирков забил впервые за два года


rus.delfi.ee
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"Зенит" обыграл "Спартак" в Москве. Жирков забил впервые за два года
Фото: rus.delfi.ee

Красивейший гол Жиркова решил исход главного российского дерби в пользу "Зенита" - 0:1.

"Спартак" владел преимуществом в начале первого тайма. На 32-й минуте Бакаев забил мяч, но судья (с помощью VAR) углядел у спартаковского игрока подыгрыш себе рукой и отменил гол. В конце тайма Юрий Жирков без вариантов для Максименко открыл счет:

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👍 Роскошный гол @yuryzhirkov ⠀ 👍 Stunning goal by Yuri Zhirkov ⠀ #РПЛ #СпартакЗенит #RPL
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Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga) 1 Сен 2019 в 10:05 PDT

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Во втором тайме "Спартак" пытался взломать оборону питерцев, были несколько опасных моментов у Тиля и Айртона, но гости с берегов Невы не только оборонялись, но и огрызались опасными контратаками - выход Оздоева один-на-один с Максименко в уже добавленное время мог сделать счет крупнее.

В итоге - победа "Зенита" с разницей в один мяч, которая позволила питерской команде разделить первое место в таблице РФПЛ с "Ростовом" и "Краснодаром". У всех этих команд по 17 очков.

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