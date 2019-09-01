"Зенит" обыграл "Спартак" в Москве. Жирков забил впервые за два года

"Спартак" владел преимуществом в начале первого тайма. На 32-й минуте Бакаев забил мяч, но судья (с помощью VAR) углядел у спартаковского игрока подыгрыш себе рукой и отменил гол. В конце тайма Юрий Жирков без вариантов для Максименко открыл счет:



Во втором тайме "Спартак" пытался взломать оборону питерцев, были несколько опасных моментов у Тиля и Айртона, но гости с берегов Невы не только оборонялись, но и огрызались опасными контратаками - выход Оздоева один-на-один с Максименко в уже добавленное время мог сделать счет крупнее.

В итоге - победа "Зенита" с разницей в один мяч, которая позволила питерской команде разделить первое место в таблице РФПЛ с "Ростовом" и "Краснодаром". У всех этих команд по 17 очков.